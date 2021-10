“Teatro Deconfiscato” | la forza della cultura | da fortino della camorra a palcoscenico teatrale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAfragola (Na) – La Masseria Ferraioli, confiscata alla, situata nel territorio comunale di Afragola, in provincia di Napoli, oggi diventa un, accogliendo un pubblico di tutte le età, con spettacoli serali e repliche mattutine per tante scolaresche. Il bene in passato fudel clan Magliulo capeggiato da Vincenzo Magliulo, noto come “l’ingegnere”, (fu anche ex-assessore nelle fileDemocrazia Cristiana), arrestato nel 1989, fu tra i principali responsabilisanguinosa faida dicon la cosca rivale dei Moccia, tra gli anni ’60 e ’80, che causò numerose vittime. Un’area di circa 150mila metri quadrati, la più grande ...