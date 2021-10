Tasse ‘sforbiciate’ e Reddito di cittadinanza al centro della Legge bilancio | oggi sul tavolo di un Cdm ‘bollente’

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 ottobre 2021) Come annunciato,alle 16.30 avrà luogo il Cdm ma, stamane alle 9.30, il premier Draghi ha convocato le forze di maggioranza per una Cabina di regia, nell’ambitoquale il ministro Franco avrebbe indicato all’interno del Documento programmatico die la Manovra, una sostanziale ‘sforbiciata’ dellepari ad 8 miliardi di euro. Ma oltre alla riduzione delle, il ‘piatto forte’ è rappresentato daldi, con una ‘fronda’ fortemente contraria (destra e Iv), rispetto a quanti invece favorevoli (Pd e M5s) Draghi in primis… Marattin: “L’impiantomanovra è ottimo ma possiamo arrivare ad un intervento a due cifre” Come ha infatti poi riferito il responsabile economico di Iv e a capo ...