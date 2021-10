Tarantino “Il cinema non è morto, la gente vuole normalità” (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono cresciuto leggendo libri basati sui film. Ne ho riletti alcuni e ho pensato: perchè non farlo con un mio film?. C'era una volta Hollywood è piaciuto tanto e avevo tanto materiale anche non montato. E' vero che è una specie di espansione di un mio film ma è anche un romanzo su Hollywood”. Regista, sceneggiatore, produttore, attore e creatore di mondi che hanno avuto un impatto dirompente nell'immaginario collettivo degli ultimi decenni, Quentin Tarantino viene omaggiato alla Festa del cinema di Roma con il Premio alla Carriera ed è protagonista di un Incontro Ravvicinato. La pandemia ha fatto dire a molti che il cinema è morto a favore delle serie tv: “Vedremo se il cinema è morto – ha detto il regista -. Io ho una sala di proiezione e ne ho appena comprata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono cresciuto leggendo libri basati sui film. Ne ho riletti alcuni e ho pensato: perchè non farlo con un mio film?. C'era una volta Hollywood è piaciuto tanto e avevo tanto materiale anche non montato. E' vero che è una specie di espansione di un mio film ma è anche un romanzo su Hollywood”. Regista, sceneggiatore, produttore, attore e creatore di mondi che hanno avuto un impatto dirompente nell'immaginario collettivo degli ultimi decenni, Quentinviene omaggiato alla Festa deldi Roma con il Premio alla Carriera ed è protagonista di un Incontro Ravvicinato. La pandemia ha fatto dire a molti che ila favore delle serie tv: “Vedremo se il– ha detto il regista -. Io ho una sala di proiezione e ne ho appena comprata ...

