Tampone gratuito ai dipendenti che si vaccinano in attesa del green pass (Di martedì 19 ottobre 2021) Dal 23 ottobre in Piemonte saranno gratuiti i tamponi per i dipendenti che hanno aderito alla campagna vaccinale e sono in attesa della validazione del green pass, che arriva 15 giorni dopo la prima dose. Sarà possibile accedere direttamente agli hotspot pubblici delle Asl esibendo il certificato vaccinale (è necessario aver già ricevuto la prima dose) e autocertificando di essere un lavoratore. L’elenco degli hotspot sarà pubblicato sul sito della Regione da venerdì. Il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi spiegano che in Piemonte ci sono 300 mila persone in età lavorativa che non hanno ancora aderito alla vaccinazione, per questo metteremo a disposizione come incentivo la possibilità di sottoporsi gratuitamente al Tampone in ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 19 ottobre 2021) Dal 23 ottobre in Piemonte saranno gratuiti i tamponi per iche hanno aderito alla campagna vaccinale e sono indella validazione del, che arriva 15 giorni dopo la prima dose. Sarà possibile accedere direttamente agli hotspot pubblici delle Asl esibendo il certificato vaccinale (è necessario aver già ricevuto la prima dose) e autocertificando di essere un lavoratore. L’elenco degli hotspot sarà pubblicato sul sito della Regione da venerdì. Il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi spiegano che in Piemonte ci sono 300 mila persone in età lavorativa che non hanno ancora aderito alla vaccinazione, per questo metteremo a disposizione come incentivo la possibilità di sottoporsi gratuitamente alin ...

RobertoBurioni : Il vaccino è sicuro efficace indolore e gratuito. Il tampone è decisamente sgradevole e dovete pagarlo un sacco di… - Piu_Europa : Chi sceglie di non vaccinarsi deve sapere che andrà incontro a restrizioni. Non ti vuoi vaccinare perché credi che… - ignaziocorrao : #Grillo sul #greenpass parla di 'pacificazione' e #tampone gratuito. Senza nulla togliere alla mia stima per lui,si… - nuovasocieta : Tampone gratuito ai dipendenti che si vaccinano in attesa del green pass #piemonte - LScorbutico : @elidacomasio Ps la sua collega il tampone non se lo paga di certo.Personalmente troverei più logico fare a tutti u… -