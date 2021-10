Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli: “Un anno fa lavoravo come commesso, pensavo che la mia carriera fosse finita” (Di martedì 19 ottobre 2021) La partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip per Pierpaolo Pretelli è stata un punto di svolta tanto sul piano dell’amore, visto che proprio dentro il reality ha conosciuto la sua Giulia Salemi, sia sul piano lavorativo. Pretelli, infatti, una volta terminata l’esperienza nel programma di Alfonso Signorini, dove si è classificato secondo dietro Tommaso Zorzi, si è subito messo al lavoro e ha dapprima sfornato un singolo estivo, L’estate più calda, in collaborazione con Giorgina, che ha avuto un ottimo successo, e poi è entrato nel cast dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show. L’esperienza nel programma di Carlo Conti per Pierpaolo non solo rappresenta il coronamento di un sogno dal momento che quella delle imitazioni, per lui, è stata una ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 ottobre 2021) La partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip perè stata un punto di svolta tanto sul piano dell’amore, visto che proprio dentro il reality ha conosciuto la sua Giulia Salemi, sia sul piano lavorativo., infatti, una volta terminata l’esperienza nel programma di Alfonso Signorini, dove si è classificato secondo dietro Tommaso Zorzi, si è subito messo al lavoro e ha dapprima sfornato un singolo estivo, L’estate più calda, in collaborazione con Giorgina, che ha avuto un ottimo successo, e poi è entrato nel cast dell’undicesima edizione di. L’esperienza nel programma di Carlo Conti pernon solo rappresenta il coronamento di un sogno dal momento che quella delle imitazioni, per lui, è stata una ...

