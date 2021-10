Szczesny, non solo pararigori. Dalla moglie star alla meditazione: i suoi segreti (Di martedì 19 ottobre 2021) Wojciech Szczesny è il portiere che ha parato più rigori in Serie A nell'anno solare 2021: tre, su sette affrontati. Non poco, per un numero uno che quest'anno, al netto dei numeri dagli undici metri, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Wojciechè il portiere che ha parato più rigori in Serie A nell'anno solare 2021: tre, su sette affrontati. Non poco, per un numero uno che quest'anno, al netto dei numeri dagli undici metri, ...

Advertising

infoitsport : Szczesny, non solo pararigori. Dalla moglie star alla meditazione: i suoi segreti - Annamaria1897 : @LittlePuskas @mazzettee @Andrea_DiCarlo No se segui il regolamento. C’è fallo, fischio il rigore e ammonisco szcze… - EnricoP1998 : @JuveFaCose Szczesny ha parato 23 rigori su 57 tiratigli contro. Non avevo sta percezione di lui, numeri clamorosi - MFerrajolo : Guarda pure Szczesny col ghigno compiacente. TI AMO CAMPIONATO PERCHÉ NON SEI FALSATO. - NadiaCesa : RT @Djnc78: E intanto ringraziate #Szczesny Perché se non avesse parato il rigore, tutto questo NON sarebbe mai successo. Il ballerino co… -