Szczesny |  «Non ero fenomeno prima e non sono scarso ora Mai pensato di lasciare la Juve»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Wojciech, portiere dellantus, ha parlato alla vigilia del match in Champions League contro lo Zenit Wojciech, portiere dellantus, ha parlato alla vigilia del match in Champions League contro lo Zenit. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. PARTITA – «Dobbiamo avere lo stesso spirito delle ultime. Con sacrificio, compattezza. Questa cosa ha cambiato i risultati ultimamente». RIGORE PARATO – «Gioco sempre con equilibrio e tranquillità. Non ero, nonunora.sempre molto tranquillo». CLEAN SHEET – «È cambiato il nostro spirito e la voglia di difendere. Si vede la mano del mister, complimenti a lui. Siamo diventati una squadra da 1-0. È cambiato il lavoro del ...

TORINO - Wojciechha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Zenit - Juventus , gara valida per la terza ...ero scarso qualche settimana fa esono un fenomeno oggi. Sono sempre ...Sul banco degli imputati per gli errori di inizio stagione,è tornato a essere decisivo in positivo. "Gioco sempre con equilibrio e tranquillità,ero scarso qualche settimana fa e...TORINO (ITALPRESS) – “Lo Zenit è una buona squadra, ha giocatori tecnici a metà campo e in avanti, è una squadra molto europea che gioca ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...