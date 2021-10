Szczesny | «Ho avuto momento difficile | ora ho voltato pagina»

Advertising

calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? #ZenitJuve #UCL - #Szczesny LIVE: “Ho avuto la possibilità già prima di lavorare col mister, si è vista la sua mano nell… - robertopontillo : #ZenitJuve #UCL - #Szczesny LIVE: “Ho avuto la possibilità già prima di lavorare col mister, si è vista la sua mano nelle ultime gare - GiokerMusso : ?? #ZenitJuve #UCL - #Szczesny LIVE: “Ho avuto la possibilità già prima di lavorare col mister, si è vista la sua ma… - JManiaSite : Tek è tornato lui, #DeSciglio si rende utile: per ora ha avuto ragione #Allegri a volerli tenere #JuveRoma - NonSoloJuve : RT @NonSoloJuve: Szczesny ha dimostrato di essere da Juve in questi anni? Sì Szczesny ultimamente ha fatto errori determinando vari risul… -

Ultime Notizie dalla rete : Szczesny avuto

La Gazzetta dello Sport

BERGONZI SU ORSATO Orsato? Se avessela freddezza e la fortuna di tenere ancora un attimo il ... perché ti trovi dinanzi a un dubbio da rigore, poi non c'è nulla, poiva su Mkhitaryan e ...... è Wojciecha parlare in conferenza stampa. ZENIT - 'Bisogna giocare partita con lo stesso ... Hola fortuna di lavorare con lui qualche anno fa, devo dire che si vede la mano di Allegri ...Le parole del tecnico dei bianconeri alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Zenit: "Arthur giocherà, non so se dall'inizio" ...L'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto ai microfoni di "Si gonfia la rete" per parlare di quanto accaduto in Juventus/Roma ...