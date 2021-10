Switch off tv: cosa succede dal 20 ottobre e come avere bonus tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Inoltre, sempre da domani, cambieranno codifica anche i canali Mediaset, da TgCom24 a Virgin Radio. E se non si dispone di una tv o di un decoder compatibile con le nuove codifiche, è possibile ... Leggi su liberoreporter (Di martedì 19 ottobre 2021) Inoltre, sempre da domani, cambieranno codifica anche i canali Mediaset, da TgCom24 a Virgin Radio. E se non si dispone di una tv o di un decoder compatibile con le nuove codifiche, è possibile ...

Advertising

martina_lo_re : #Nuova tv digitale: switch off il 20 ottobre. Cos'è e cosa fare per vederla - QUOTIDIANO NAZIONALE… - ilSalvagenteit : Switch off, da domani i canali tematici Rai e Mediaset non saranno più visibili nei vecchi tv… - infoiteconomia : Nuova tv digitale: switch off il 20 ottobre. Cos'è e cosa fare per vederla - villaalbe : Digitale terrestre, il 20/10 è #switchoff: come capire se serve una nuova #tv, i bonus, cosa succede - news_forlicesen : Digitale terrestre, è il momento dello 'switch off': cosa accadrà e come ottenere il bonus tv… -