Superlega | Spagna contraria al progetto scrive a Ue Ma i club vanno avanti

Leggi su footdata

(Di martedì 19 ottobre 2021) Proseguono le schermaglie legali tra ifondatori dellae le autorità sportive e politiche. L’ultimo fronte si è aperto ancora una volta in, dove l’ufficio legale dello Stato ha scritto al Tribunale dell’Unione europea per affermare l’opposizione del Governo al. Una presa di posizione a favore della UEFA nella disputa con Barcellona, Juventus e Real Madrid che dal canto loro non hanno alcuna intenzione di fare marcia indietro. Secondo AS, infatti, i piani per la nascita di una futurarestano ancora in piedi. Secondo fonti consultate dal quotidiano spagnolo, la lettera del Governo spagnolo al Tribunale Ue non affronta mai il possibile monopolio dell’Uefa sui. È proprio questo il focus principale che ha portato la questione alla Corte Europea ...