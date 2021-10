(Di martedì 19 ottobre 2021)da capogiro stasera al. In palio 97,1 milioni di euro ail montepremi più alto del mondo. L’di martedì 19 ottobre a pochi mesi dall’ultimo 6 da oltre 156 milioni di euro, realizzato con una schedina da 2 euro il 22 maggio 2021 a Montappone, un comune di poco meno di 1.700 abitanti in provincia di Fermo. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando era stato vinto a Sassari unda oltre 59 milioni di euro. Finora sono state 125 le vincite con 6 punti, realizzate dalla nascita del. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : SuperEnalotto, oggi jackpot record: attesa per estrazione vincente - fisco24_info : SuperEnalotto, oggi jackpot record: attesa per estrazione vincente: L'ultima vincita con una schedina da 2 euro… - CorriereUmbria : Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 19 ottobre 2021 #Lotto #Superenalotto… - CasilinaNews : Lotto, Superenalotto, estrazioni oggi 19 ottobre 2021: numeri vincenti 10eLotto, Simbolotto - infoitcultura : Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 16 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto oggi

L'ultima vincita con una schedina da 2 euro Jackpot da capogiro stasera al. In palio 97,1 milioni di euro ail montepremi più alto del mondo. L'attesa estrazione di martedì 19 ottobre a pochi mesi dall'ultimo 6 da oltre 156 milioni di euro, realizzato con ...Un nuovo concorso delarrivamartedì 19 ottobre 2021 alle ore 20:00 con il primo appuntamento settimanale insieme al Jackpot multimilionario del gioco. Una nuova occasione per gli appassionati che ...Jackpot da capogiro stasera al SuperEnalotto. In palio 97,1 milioni di euro a oggi il montepremi più alto del mondo. L’attesa estrazione di martedì 19 ottobre a pochi mesi dall’ultimo 6 da oltre 156 m ...Il Jackpot di SuperEnalotto vale 97,1 milioni di euro e in palio nell’estrazione di martedì 19 ottobre sarà il più alto al mondo.