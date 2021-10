Super Smash Bros. Ultimate si aggiorna e Sora di Kingdom Hearts è disponibile (Di martedì 19 ottobre 2021) Sora, il protagonista di Kingdom Hearts, è ora disponibile in Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch. L'iconico personaggio, incluso nel Fighters Pass. Vol. 2, arriva dall'aggiornamento 13.0.0 del videogioco, una patch che include cambiamenti, aggiustamenti e modifiche in alcuni personaggi per garantire l'equilibrio del gioco. La versione 13.0.0 di Super Smash Bros. Ultimate può ora essere scaricata gratuitamente per tutti gli acquirenti del gioco e ha un ampio elenco di modifiche, e miglioramenti minori. Potete consultare l'elenco completo sul portale di supporto ufficiale Nintendo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021), il protagonista di, è orainper Nintendo Switch. L'iconico personaggio, incluso nel Fighters Pass. Vol. 2, arriva dall'mento 13.0.0 del videogioco, una patch che include cambiamenti, aggiustamenti e modifiche in alcuni personaggi per garantire l'equilibrio del gioco. La versione 13.0.0 dipuò ora essere scaricata gratuitamente per tutti gli acquirenti del gioco e ha un ampio elenco di modifiche, e miglioramenti minori. Potete consultare l'elenco completo sul portale di supporto ufficiale Nintendo. Leggi altro...

Advertising

NintendoItalia : È arrivato il momento dello scontro finale! Sora di #KingdomHearts, l'ultimo personaggio scaricabile per… - GameIndustry_IT : Super Smash Bros. Ultimate - Disponibile aggiornamento 13.0.0 - Eurogamer_it : Sora di #KingdomHearts arriva su #SuperSmashBrosUltimate. - smash_stream : Nonos34 stream du Super Smash Bros. Ultimate : On Test Sora !!!! !discord #SmashUltimate #SmashBrosUltimate - Tony_costa_2000 : Grazie Super Smash Bros. Ultimate per avermi accompagnato per tutti questi anni, per aver fatto tornare personaggi… -