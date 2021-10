Sulle piste da sci in Svizzera anche senza Green pass, ma l'ufficio federale frena: 'Annuncio affrettato' (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Green pass non servirà per usare gli impianti di risalita delle piste da sci in Svizzera . Il via libera dato dall'Associazione funivie svizzere è stato però presto frenato dalla l'ufficio federale ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilnon servirà per usare gli impianti di risalita delleda sci in. Il via libera dato dall'Associazione funivie svizzere è stato però prestoto dalla l'...

