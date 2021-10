Suicidio nel carcere di Secondigliano: detenuto trovato impiccato (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Slaviza Jovanovic si è impiccato domenica sera nel carcere di Secondigliano. Dall’inizio dell’anno è l’ottavo Suicidio in Campania e il 36esimo in Italia. Era giunto a Secondigliano da quasi un anno, proveniente da Torino, dove era evaso durante un permesso. Aveva un fine pena breve, nel 2024. Il garante Campano dei detenuti Samuele Ciambriello e quello napoletano Pietro Ioia, su quest’ultimo Suicidio esprimono amarezza e dichiarano congiuntamente: “il ritmo delle morti per Suicidio nelle carceri non provoca sussulti, sgomenti, indignazione, non sviluppa campagne di prevenzione, di sensibilità sul tema delle carceri. Il detenuto era molto seguito dal carcere, aveva effettuato diverse visite ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Slaviza Jovanovic si èdomenica sera neldi. Dall’inizio dell’anno è l’ottavoin Campania e il 36esimo in Italia. Era giunto ada quasi un anno, proveniente da Torino, dove era evaso durante un permesso. Aveva un fine pena breve, nel 2024. Il garante Campano dei detenuti Samuele Ciambriello e quello napoletano Pietro Ioia, su quest’ultimoesprimono amarezza e dichiarano congiuntamente: “il ritmo delle morti pernelle carceri non provoca sussulti, sgomenti, indignazione, non sviluppa campagne di prevenzione, di sensibilità sul tema delle carceri. Ilera molto seguito dal, aveva effettuato diverse visite ...

