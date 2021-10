Su Cucchi violenza ingiustificata Ecco le motivazioni della sentenza Stefano picchiato perché sfuggiva al fotosegnalamento Per i giudici la reazione dei carabinieri fu sproporzionata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 ottobre 2021). Con queste parole iCorte d’Assise d’Appello definiscono il pestaggio subìto danellecon cui il 7 maggio scorso (leggi l’articolo), nell’ambito del processo bis sulla morte del geometra romano, hanno condannato a 13 anni di carcere per omicidio preterintenzionale i dueAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro accusati dell’aggressione del giovane romano morto nel 2009. Ihanno condannato anche il carabiniere Roberto Mandolini per falso e a due anni e mezzo e sempre per falso, Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni aveva fatto luce su quanto avvenuto nella caserma Casilina la notte dell’arresto di ...