Strappare lungo i bordi | Zerocalcare | “La serie? Piacerà a chi è ‘impicciato’ come me!”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Alla Festa del Cinema di Roma 2021, il fumettistapresenta, la sua primadi animazione in streaming su Netflix dal 17 novembre. Da Rebibbia al resto del mondo in ben 190 paesi grazie a Netflix. L'irriverenza e le ossessioni di, il fumettista romano autore di storieLa profezia dell'armadillo o Macerie prime fino a Kobane calling, reportage animato sui combattenti curdi contro Daesh, sono pronte a varcare i confini italiani. Il grande salto avverrà grazie a, la sua primaanimata in streaming sulla piattaforma dal 17 novembre.l'ha scritta e diretta, affiancato dalla casa di produzione ...

Advertising

NetflixIT : Questa è la medaglia del campionato di come si schiva la vita: ??. Questo invece è il trailer di Strappare lungo i b… - Tg3web : 'Strappare lungo i bordi', è l'attesissima serie animata che Zerocalcare ha presentato, oggi, in anteprima alla Fes… - filidifumetto : RT @creTania_: Sopravvivo solo perché il 17 novembre esce 'Strappare lungo i bordi' di Zerocalcare. - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'VIDEO | Zerocalcare sbarca su Netflix con la serie 'Strappare lungo i bordi', presentata alla Festa d… - LucBarnab : La serie cartoon @NetflixIT “Strappare lungo i bordi” di #Zerocalcare presentata a @romacinemafest #RomaFF16… -

Ultime Notizie dalla rete : Strappare lungo

Il grande salto avverrà grazie ai bordi , la sua prima serie animata in streaming sulla piattaforma dal 17 novembre. Zerocalcare l'ha scritta e diretta, affiancato dalla casa di ...Come sanno tutti gli amanti delle sue graphic novel, l'armadillo è l'incarnazione a fumetti della coscienza di Zerocalcare, personaggio di tante sue storie e centrale anche ini bordi ...L'allarme di Mattarella: «C’è una deriva antiscientifica un po’ ovunque: pandemia alle spalle perché la scienza ci ha consegnato i vaccini» ...Alla Festa del Cinema di Roma 2021, il fumettista Zerocalcare presenta Strappare lungo i bordi, la sua prima serie di animazione in streaming su Netflix dal 17 novembre. Da Rebibbia al resto del mondo ...