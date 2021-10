Storie Italiane | Dodi Battaglia e la morte della moglie Paola Toeschi | “Negli ultimi 2 mesi praticamente non c’era già più”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tra gli ospiti dinella puntata di oggi 19 ottobre anche. Il chitarrista e cantante dei Pooh ha parlato di, lastroncata da un tumore al cervello a 51 anni. Un mese fa circa, il 6 settembre,ha smesso di soffrire, come raccontato dallo stesso artista nello studio di Rai 1: “È stato un percorso lungo e doloroso, ha avuto degli alti e bassi fino a che alla fine dell’estate scorsa ha iniziato a peggiorare e ho capito che stava succedendo qualcosa, poi2-3ha avuto un down pazzesco e quella è stata la parte più dolorosa perchénonpiù”. La coppia era sposata dal 2011, dal loro ...

