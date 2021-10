Stellantis paga multa da 65 milioni per il dieselgate (Di martedì 19 ottobre 2021) L’azienda automobilistica tedesca Opel, parte del gruppo Stellantis, ha accettato di pagare una multa da 64,8 milioni di euro per lo scandalo delle emissioni diesel. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la sanzione è stata decisa dalla procura di Francoforte sul Meno, che ha accertato come diversi modelli di Opel alimentati a diesel emettessero L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) L’azienda automobilistica tedesca Opel, parte del gruppo, ha accettato dire unada 64,8di euro per lo scandalo delle emissioni diesel. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la sanzione è stata decisa dalla procura di Francoforte sul Meno, che ha accertato come diversi modelli di Opel alimentati a diesel emettessero L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Stellantis paga multa da 65 milioni per il dieselgate: L’azienda automobilistica tedesca Opel, pa… - CalcioFinanza : Stellantis paga multa da 65 milioni per il dieselgate - alfredosomoza : RT @raffaeleliguori: #TheGame @radiopopmilano alle 18:35 - #Stellantis, il futuro di Mirafiori “elettrificherà” il gruppo. Ma per la Fiom t… - raffaeleliguori : #TheGame @radiopopmilano alle 18:35 - #Stellantis, il futuro di Mirafiori “elettrificherà” il gruppo. Ma per la Fio… -