Sputnik | Bassetti | “Rischio Hiv? Perplesso ma è vaccino con tanti dubbi”

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Non mi sorprendono le notizie che arrivano dal Sudafrica. C’era già stata qualche segnalazione che addirittura l’adenovirus contenuto nellopotesse riattivarsi nei pazienti immunodepressi, ovvero che iniettando questo tipo dipoi si poteva avere una ripresa dell’attivazione dell’adenovirus. Ora c’è questo allarme sull’che però va provato: mi sfugge comepossa favorire ildi sviluppare l’a meno che non si pensi che nelrusso ci siano potenzialmente degli anticorpi ma mi sembra strano. All’inizio i dati iniziali delsembravano buoni ma oggi la situazione epidemiologica in Russia, con record di casi e decessi, stende un velo dio sulla sua efficacia”. Così all’Adnkronos Salute ...

Vaccino Sputnik V, anticorpi meno potenti di quelli indotti da mRna, ma suscita una memoria immunitaria simile a quella provocata dall'infezione naturale.