Sponsor, la Roma precisa: 'Accordo pagato in euro, 36 milioni garantiti in 3 anni' (Di martedì 19 ottobre 2021) In relazione all'articolo pubblicato da La Gazzetta dello Sport dal titolo 'Il caso dello Sponsor della Roma: di virtuale ci sono anche i soldi incassati' , la società giallorossa ha tenuto a precisare che non è vero che la ASR viene pagata in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) In relazione all'articolo pubblicato da La Gazzetta dello Sport dal titolo 'Il caso dellodella: di virtuale ci sono anche i soldi incassati' , la società giallorossa ha tenuto are che non è vero che la ASR viene pagata in ...

Advertising

Gazzetta_it : Gazzetta affari, il caso dello sponsor della Roma: di virtuale ci sono anche i soldi incassati... - Il retroscena d… - sportli26181512 : Sponsor Roma, il club precisa: 'L'accordo è pagato in euro': In relazione all’articolo pubblicato da La Gazzetta de… - corgiallorosso : Sponsor, la #Roma precisa: “Accordo pagato in euro, 36 milioni garantiti in 3 anni” - sportli26181512 : Sponsor, la Roma precisa: “Accordo pagato in euro, 36 milioni garantiti in 3 anni”: Sponsor, la Roma precisa: “Acco… - Gazzetta_it : Sponsor, la Roma precisa: “Accordo pagato in euro, 36 milioni garantiti in 3 anni” -