Spagna, Sànchez dichiara guerra alle prostituzione: sanzioni anche per i clienti e chi affitta camere (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante il congresso del Partito socialista spagnolo, il capo del governo Pedro Sànchez ha ribadito la sua volontà di abolire la prostituzione . Ad oggi in Spagna la legge prevede sanzioni per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante il congresso del Partito socialista spagnolo, il capo del governo Pedroha ribadito la sua volontà di abolire la. Ad oggi inla legge prevedeper ...

