Spagna | Sanchez dichiara guerra alle prostituzione | sanzioni anche per i clienti e chi affitta camere

Advertising

SkyTG24 : 'La prostituzione è una delle peggiori forme di violenza verso le donne'. Il capo del governo spagnolo Pedro… - SkyTG24 : Spagna, il premier Sanchez: 'Aboliremo la prostituzione, rende schiave le donne' - mercurysgoddess : RT @SkyTG24: 'La prostituzione è una delle peggiori forme di violenza verso le donne'. Il capo del governo spagnolo Pedro #Sánchez ha volut… - statodelsud : Spagna, il premier Sanchez: “Aboliremo la prostituzione, rende schiave le donne” - Pino__Merola : Spagna, il premier Sanchez: “Aboliremo la prostituzione, rende schiave le donne” -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Sanchez

Durante il congresso del Partito socialista spagnolo, il capo del governo Pedroha ribadito la sua volontà di abolire la prostituzione . Ad oggi inla legge prevede sanzioni per protettori e sfruttatori. Non sono invece infatti previste misure per chi offre ...In, da quando la pratica è stata depenalizzata c'è stato un vero e proprio boom, con circa 300mila prostitute attive. Si stima inoltre che fino al 39% degli spagnoli abbia avuto rapporti ...La Spagna ha promesso di abolire un mestiere che per il premier Sanchez "schiavizza le donne", ma nella gran parte delle nazioni europee la pratica è ampiamente tollerata (se non proprio legalizzata) ...Spagna, la nuova battaglia del premier Pedro Sánchez: «Vogliamo tornare ad abolire la prostituzione, che schiavizza le donne». Un annuncio che però non trova ...