Spagna | Sanchez annuncia di voler “abolire la prostituzione” e annullare la depenalizzazione Critiche dalle associazioni

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Vogliamola”. Così, con queste parole, il premier spagnolo Pedroha proposto di tornare indietro eladella. Lo ha fatto durante il congresso del Partito socialista spagnolo (PSOE) a Valencia. Dal 1995, inlaè legale, purché non vi sia coercizione e non avvenga in spazi pubblici, anche se il favoreggiamento e lo sfruttamento sono ancora reato. Un rapporto Onu del 2016 ha stimato che il settore nel Paese vale almeno 3,7 miliardi di euro.si era espresso sul tema già nel suo programma elettorale per le elezioni generali del 2019: aveva definito l’industria del sesso “una delle peggiori forme di violenza verso le donne” e si era detto ...

Lo ha annunciato la ministra dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana, Raquel, a margine del Consiglio dei ministri. La ministra ha chiarito che si stanno già realizzando diversi ......mentale che il primo ministro spagnolo Pedroha annunciato una settimana fa. Tra i servizi inclusi anche una linea di supporto per scongiurare casi di suicidio, attiva 24 ore su 24. In,...Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato le modifiche al regolamento sull'Immigrazione, ma Save the Children avverte: non basta.La Spagna ha promesso di abolire un mestiere che per il premier Sanchez "schiavizza le donne", ma nella gran parte delle nazioni europee la pratica è ampiamente tollerata (se non proprio legalizzata) ...