Spada di crociato ritrovata dopo 900 anni in fondo al mare (Di martedì 19 ottobre 2021) Una Spada di un crociato ritrovata in fondo al mare dopo 900 anni. Un sub israeliano, nelle acque davanti alla costa del Carmelo, ha trovato la Spada che -si ritiene- sia appartenuta ad un cavaliere crociato. Il sub, Shlomi Katzin, ha consegnato il reperto alle autorità. La Spada era adagiata sul fondo del mare, ad una profondità di 140-150 metri. L’oggetto deve essere ripulito e sottoposto ad analisi accurate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) Unadi uninal900. Un sub israeliano, nelle acque davanti alla costa del Carmelo, ha trovato lache -si ritiene- sia appartenuta ad un cavaliere. Il sub, Shlomi Katzin, ha consegnato il reperto alle autorità. Laera adagiata suldel, ad una profondità di 140-150 metri. L’oggetto deve essere ripulito e sottoposto ad analisi accurate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

