Sospesi 1340 medici italiani no vax. Oggi 70 morti per Covid, il 19 ottobre 2020 erano stati 73 (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella lotta al Covid, contemporaneamenre al bollettino del 19 ottobre, spicca il pugno di ferro contro i medici italiani no vax. Sono infatti 1340 i medici e gli odontoiatri Sospesi per non essersi ancora vaccinati. Lo ha comunicato la Federazione degli Ordini dei medici. Dall’inizio, le sospensioni sono state 1750, ma 410 sanitari hanno comunicato di essersi vaccinati: le loro sospensioni sono state così revocate. Sinora 66 Ordini su 106 hanno comunicato il dato alla Fnomceo, che conta 460mila iscritti agli Albi tra medici e odontoiatri. Sono 2.697 i contagi da coronavirus in Italia Oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati Covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella lotta al, contemporaneamenre al bollettino del 19, spicca il pugno di ferro contro ino vax. Sono infattie gli odontoiatriper non essersi ancora vaccinati. Lo ha comunicato la Federazione degli Ordini dei. Dall’inizio, le sospensioni sono state 1750, ma 410 sanitari hanno comunicato di essersi vaccinati: le loro sospensioni sono state così revocate. Sinora 66 Ordini su 106 hanno comunicato il dato alla Fnomceo, che conta 460mila iscritti agli Albi trae odontoiatri. Sono 2.697 i contagi da coronavirus in Italia, 192021, secondo i datiregione per regione del bollettino della Protezione Civile ...

