Sospesa per dieci giorni la senatrice No Green Pass Granato (Di martedì 19 ottobre 2021) La senatrice di L'Alternativa c'è Bianca Laura Granato è stata Sospesa per dieci giorni dopo la sua decisione di entrare a palazzo Madama senza il Green Pass. Ne ha dato notizia, in apertura della ...

