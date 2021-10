Sonia Bruganelli, la frecciata al marito Paolo Bonolis: “Ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case ville…mi ha portato su una barca ma non era sua” (Di martedì 19 ottobre 2021) Colpo di scena nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. A sorpresa, Sonia Bruganelli ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciata al marito Paolo Bonolis, rivelando come abbia millantato ricchezze per conquistarla. L’assist alla produttrice è arrivato da Olga, la fidanzata di Aldo Montano, che ha raccontato come all’inizio l’atleta le “prometteva viaggi e poi spariva nel nulla“: il conduttore, Alfonso Signorini, ha chiesto quindi a Sonia Bruganelli come avesse fatto invece Bonolis a corteggiarla. E lei, ridendo, ha rivelato che ha usato anche lui il “metodo Montano”. “Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, che aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Colpo di scena nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. A sorpresa,ha colto la palla al balzo per lanciare unaal, rivelando come abbiaper conquistarla. L’assist alla produttrice è arrivato da Olga, la fidanzata di Aldo Montano, che ha raccontato come all’inizio l’atleta le “prometteva viaggi e poi spariva nel nulla“: il conduttore, Alfonso Signorini, ha chiesto quindi acome avesse fatto invecea corteggiarla. E lei, ridendo, ha rivelato che ha usato anche lui il “metodo Montano”. “ha, che aveva ...

