Sondaggi politici elettorali di La 7 oggi 19 ottobre | Risalgono FDI e Lega

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la tornata di ballottaggi che hanno visto trionfare alle elezioni comunali il centrosinistra, tornano iper delineare le intenzioni di voto degli italiani se si andassea scegliere il Governo. I risultati sono diversi rispetto alle amministrative, con FDI eche restano i partiti più votati. Va considerato però che dopo la scarsissima affluenza del primo turno di due settimane fa, anche al ballottaggio per le elezioni amministrative si è stabilito un nuovo record negativo. Ha votato infatti il 43,94% degli aventi diritto, Roma capitale del record Negativo, con soltanto il 40,68%. Male anche Torino al 42,14%, Milano si ferma al 50,8%.SWG per LA 7ultimi dati ...

Advertising

Piergiulio58 : Sondaggi politici: Meloni e Salvini sorridono, male Renzi e M5S - GirolamoNavarra : Sondaggi politici: #Meloni e #Salvini sorridono, male Renzi e M5S - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: Meloni e Salvini sorridono, male Renzi e M5S ?? - infoitinterno : Sondaggi politici: Meloni e Salvini sorridono, male Renzi e M5S - unzunzz : @fattoquotidiano Dai sondaggi politici emergevano altri valori . Chi sceglie i candidati nella lega ? Qualcuno nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Certo, fa riflettere la sfasatura tra inazionali che registrano un costante vantaggio ... ma si chiama Draghi ed è un convitato di pietra che non porta acqua ai mulini. Né sarebbe ...Cosa dicono invece i? I primi dopo le elezioni sono dell' istituto Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, che assegnano la leadership a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, in ...Dopo la tornata di ballottaggi che hanno visto trionfare alle elezioni comunali il centrosinistra, tornano i sondaggi politici elettorali per delineare le intenzioni di voto degli italiani se si andas ...Cosa c'è dietro all'astensionismo record delle elezioni amministrative? A rispondere è Alessandra Ghisleri, direttrice di ...