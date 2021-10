Sondaggi | FdI ancora primo partito ma la Lega scivola al terzo posto | rimonta del Pd

(Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo uno del Barometro Politico dell'Isitituto Demopolis, se si andasse al voto oggi per le elezioni politiche, ilsarebbe Fratelli d'Italia con il 20,5%, seguito dal PD che ...

Advertising

globalistIT : Ecco i dati del #sondaggio di Demopolis #Meloni #FdI #Lega #Salvini #Pd - Today_it : ??Sondaggio Demopolis/Today: Fratelli d'Italia al 20,5%, Pd davanti a Lega. Tutti i particolari qui?? #sondaggi… - ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di Termometro Politico: #FdI|ECR: 21% #PD|S&D: 20% (+0,5) #Lega|ID: 20% #M5S|NI: 16%… - ComunistaBasta1 : RT @carettamc11: Il trionfalismo di #Letta mal si sposa con i #sondaggi nazionali, quindi delle due l'una: o non ha capito qual è il primo… - Marco19971907 : @Axen0s Anche per Lega e FdI sono alti nei sondaggi però poi... -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi FdI

I positivi al Green Pass tra gli elettori di Lega esono solo 1 su 2. Fornire tamponi gratuiti ai lavoratori non vaccinati è una proposta che convince poco: i contrari sono il 63% e non è un dato ...... dobbiamo tutti smettere di pensare che poiché idicono che il centrodestra è avanti ha ... La rendita di opposizione di Giorgia Meloni è una rendita di opposizione ma se la leader dinon ...Riguardo l'opinione degli italiani sull'uso del Greenpass, diventato obbligatorio per lavorare lo scorso 15 ottobre, il 65% degli intervistati si dichiara favorevole alla scelta del Governo ...Se si votasse ora, Fratelli d'Italia è avanti, mentre il Pd scalza la Lega. Il 65% degli italiani, poi, è favorevole al greenpass ...