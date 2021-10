Soluzioni Cruciverba del 19/10/21. Tutte le definizioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Se cercate le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito potete trovare le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 19/10/21: online 10 lettere: Lucarelli: Che non conduce corrente 16 lettere: Pensiero debole: Fessure da cui esce vapore 9 lettere: Feritoie: In alto e ancor più in alto 9 lettere: Tricorno: Insenature spagnole 9 lettere: Escorial: La località di portorico con un enorme radiotelescopio 7 lettere: Indios: La sceneggiatura di un film nel gergo cinematografico 9 lettere: Anacleto: Macchina utensile per eseguire profili nel metallo 17 lettere: Turbina a vapore: Ostruito da incrostazioni 10 lettere: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 ottobre 2021) Se cercate ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito potete trovare ledeidel giorno 19/10/21: online 10 lettere: Lucarelli: Che non conduce corrente 16 lettere: Pensiero debole: Fessure da cui esce vapore 9 lettere: Feritoie: In alto e ancor più in alto 9 lettere: Tricorno: Insenature spagnole 9 lettere: Escorial: La località di portorico con un enorme radiotelescopio 7 lettere: Indios: La sceneggiatura di un film nel gergo cinematografico 9 lettere: Anacleto: Macchina utensile per eseguire profili nel metallo 17 lettere: Turbina a vapore: Ostruito da incrostazioni 10 lettere: ...

