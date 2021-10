Solo metà popolazione ha il vaccino, i contagi crescono: la Lettonia torna in lockdown (Di martedì 19 ottobre 2021) La Lettonia torna in lockdown per quasi un mese a causa dell’aumento di casi di coronavirus. A partire dal prossimo giovedì, infatti, e fino al 15 novembre, la gran parte dei negozi resteranno chiusi e gli assembramenti, all’interno e all’esterno, vietati. Mentre verrà introdotto un coprifuoco in vigore dalle 20 alle 5 del mattino. Con soltanto la metà della popolazione vaccinata, la Lettonia ha uno dei più bassi tassi di vaccinazione nell’Unione Europea. E il governo fa mea culpa: “Noi, il governo e la società intera non siamo riusciti a raggiungere una copertura vaccinale sufficiente. Per cui dobbiamo chiedervi di sospendere le vostre vite per alcune settimane per evitare lo scenario peggiore possibile”, ha detto il ministro lettone della salute Daniels Pavuts. “Chiedo scusa a chi è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Lainper quasi un mese a causa dell’aumento di casi di coronavirus. A partire dal prossimo giovedì, infatti, e fino al 15 novembre, la gran parte dei negozi resteranno chiusi e gli assembramenti, all’interno e all’esterno, vietati. Mentre verrà introdotto un coprifuoco in vigore dalle 20 alle 5 del mattino. Con soltanto ladellavaccinata, laha uno dei più bassi tassi di vaccinazione nell’Unione Europea. E il governo fa mea culpa: “Noi, il governo e la società intera non siamo riusciti a raggiungere una copertura vaccinale sufficiente. Per cui dobbiamo chiedervi di sospendere le vostre vite per alcune settimane per evitare lo scenario peggiore possibile”, ha detto il ministro lettone della salute Daniels Pavuts. “Chiedo scusa a chi è ...

