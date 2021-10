"Solo domande sulla Meloni". Sallusti smaschera la campagna d'odio della Gruber e Giannini sbrocca: come gli brucia... (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel giorno dei ballottaggi, a Otto e Mezzo il tandem Lilli Gruber-Massimo Giannini gongola. Su La7, infatti, va in scena il consueto massacro del centrodestra, in questo caso si sguazza nel dar contro a Giorgia Meloni, la leader di FdI, ad oggi il "bersaglio grosso" per il centrosinistra. Peccato che a Otto e Mezzo ci sia ospite, oltre al neo-sindaco di Roma Roberto Gualtieri, anche Alessandro Sallusti. E il direttore di Libero sorride. Quando la Gruber lo chiama in causa, infatti, spiega: "Sorridevo perché dite che non c'è vero che c'è una campagna d'odio... abbiamo qui Roberto Gualtieri e gli facciamo domande sulla Meloni...". Ed ecco che però Giannini sospira: "Ma quale odio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel giorno dei ballottaggi, a Otto e Mezzo il tandem Lilli-Massimogongola. Su La7, infatti, va in scena il consueto massacro del centrodestra, in questo caso si sguazza nel dar contro a Giorgia, la leader di FdI, ad oggi il "bersaglio grosso" per il centrosinistra. Peccato che a Otto e Mezzo ci sia ospite, oltre al neo-sindaco di Roma Roberto Gualtieri, anche Alessandro. E il direttore di Libero sorride. Quando lalo chiama in causa, infatti, spiega: "Sorridevo perché dite che non c'è vero che c'è unad'... abbiamo qui Roberto Gualtieri e gli facciamo...". Ed ecco che peròsospira: "Ma quale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Solo domande Sette processi in 10 anni al papà orco: era innocente ...tenuto conto solo in maniera parziale dei risultati di una perizia svolta sulle piccole e della loro capacità di testimoniare. Una perizia in cui venivano espresse perplessità su alcune delle domande ...

Ftse Mib: grande festa in vista. Banco BPM e Stellantis buy? ... Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune ... Da un punto di vista di posizionamento netto corto tra i due titoli, al momento è presente solo un ...

Il Comune assume tredici persone Le domande online LA NAZIONE Il Comune assume tredici persone Le domande online TERNI - Il Comune assume 13 persone: pubblicati all’Albo pretorio e in Gazzetta Ufficiale i bandi per i posti a concorso. Si cercano: un coordinatore tecnico geologo; un coordinatore tecnico specialis ...

Il confronto col 2020: da 515 a 184 contagi E’ il dato relativo ai tamponi positivi registrati negli ultimi 10 giorni. All’epoca iniziava la seconda ondata ora l’epidemia fa meno paura ...

