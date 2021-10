Sofinnova | chiude fondo da 472 mln | investirà in startup salute

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) -Partners, società di venture capital leader in Europa, con sedi a Parigi, Londra e Milano e specializzata nel settore delle scienze della vita, ha chiusoCapital X, il suo più recentedi investimento per il settore della, per un valore di 472 milioni di euro (548 milioni di dollari), registrando una domanda superiore alle previsioni. Il totale raccolto negli ultimi 12 mesi dalla società di Venture capital ammonta a 1 miliardo di euro, con un patrimonio gestito totale superiore ai 2,5 miliardi di euro. Capital X, il decimodiè il più grandein Europa dedicato agli investimenti early-stage e alla creazione di aziende nel settore della. Con queste risorse, spiega, ...