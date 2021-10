Sofia figlia Dodi Battaglia: per lei ha rinunciato a tutti (Di martedì 19 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sofia è la figlia di Dodi Battaglia e della sua ex moglie Paola che purtroppo è venuta a mancare: per lei ha rinunciato a tutto. È un dramma davvero tremendo quello che purtroppo ha vissuto Dodi Battaglia e la sua quarta figlia Sofia, nata dal suo grande amore per Paola Toeschi, la famosissima e bravissima Leggi su youmovies (Di martedì 19 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ladie della sua ex moglie Paola che purtroppo è venuta a mancare: per lei haa tutto. È un dramma davvero tremendo quello che purtroppo ha vissutoe la sua quarta, nata dal suo grande amore per Paola Toeschi, la famosissima e bravissima

Advertising

tedpanski : RT @luisaMononoke: Sofia e Bella, di 5 e 7 anni, vaccinate e sterilizzate. La proprietaria è venuta a mancare, la figlia deve mettere la ca… - angebolat : 10x16 - derek: “abbiamo trovato la bambola di sofia, l’aveva presa zola” callie: “tale padre tale figlia” sto morendo ahahhaha #GreysAnatomy - TaniaTortelli : @Cinzia59391505 @Miriki_md Capisco ma è comunque tornato di moda e già dal 2019, dopo la nascita della figlia della… - Adriana81405491 : @CotoletteP Per fortuna Stefano ha anche sua moglie che vede della Sofia, come fosse sua figlia. Oltre a sua madre. - GiovanniCarbog1 : @Miriki_md Mia figlia è Sofia ....credo che nome più indicato di così non ci sia -