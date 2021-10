Sky | i medici frenano il rientro di Zaniolo contro il Napoli

(Di martedì 19 ottobre 2021) Solo fisioterapia questa mattina al centro di allenamento della Roma, per Nicolò, reduce dalla distorsione al ginocchio riportata domenica sera. Il centrocampista giallorosso sta tentando in tutti modi di velocizzare il suo recupero nella speranza di poter esse in campo domenicail, ma la società non vuole correre rischi. Stando a quanto riporta Sky Sport, infatti, non arrivano notizie incoraggianti dal momento che ipredicano calma: il ginocchio, infatti, è già stato operato ed è meglio essere cauti. Più probabile, dunque, che il centrocampista salti ilper poi tornare a disposizione per il Milan. L'articolo ilsta.

Il 22 giallorosso tornerà in campo contro il Milan C'è prudenza in casa Roma per la situazione legata a Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso in questi giorni sta effettuando le terapie dopo l'infortunio ...