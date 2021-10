Sinner-Musetti in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Anversa 2021 (Di martedì 19 ottobre 2021) Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno al secondo turno dell’Atp 250 di Anversa 2021, evento di scena in territorio belga. Il sogno Atp Finals per l’altoatesino riprende da Anversa, dove sarà importante conquistare tanti punti per poi giocarsi le proprie carte a Vienna e, soprattutto, Parigi. Il classe 2001 debutta contro il connazionale Musetti, che all’esordio ha vinto un derby tutto italiano con Mager. I due non si sfidano dalle pre-quali degli Internazionali d’Italia 2019, pertanto si preannuncia un match molto interessante. C’è da dire però che Sinner partirà inevitabilmente favorito. Il suddetto derby italiano andrà in scena mercoledì 20 ottobre non prima delle ore 18:30. La diretta televisiva del match sarà offerta da SuperTennis ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Jannike Lorenzosi affronteranno al secondo turno dell’Atp 250 di, evento di scena in territorio belga. Il sogno Atp Finals per l’altoatesino riprende da, dove sarà importante conquistare tanti punti per poi giocarsi le proprie carte a Vienna e, soprattutto, Parigi. Il classe 2001 debutta contro il connazionale, che all’esordio ha vinto un derby tutto italiano con Mager. I due non si sfidano dalle pre-quali degli Internazionali d’Italia 2019, pertanto si preannuncia un match molto interessante. C’è da dire però chepartirà inevitabilmente favorito. Il suddetto derby italiano andrà in scena mercoledì 20 ottobre non prima delle ore 18:30. Latelevisiva del match sarà offerta da SuperTennis ...

