Sinner-Musetti, il derby più atteso! Due tennisti agli antipodi, oggi l’altoatesino è più forte (Di martedì 19 ottobre 2021) Il derby più atteso. Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti: presente e futuro del tennis italiano, ma anche il giorno e la notte. Da una parte la solidità dell’altoatesino, che a 20 anni si trova già alle soglie della top10 (e l’avrebbe già agguantata da tempo se la pandemia non avesse stravolto di criteri di assegnazione dei punteggi) ed in lizza per le ATP Finals di Torino; dall’altra l’estro e l’inventiva del toscano, di un anno più giovane e reduce da un periodo tutt’altro che brillante, ma da mettere in conto agli albori della carriera. La sfida metterà in palio ‘solo’ i quarti di finale dell’ATP 250 di Anversa, ma chissà che in futuro non possa riproporsi su scenari ben più prestigiosi. Di sicuro per Sinner sarà un match di vitale importanza sulla strada verso Torino: il nativo di San ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilpiù atteso. Jannikvs Lorenzo: presente e futuro del tennis italiano, ma anche il giorno e la notte. Da una parte la solidità del, che a 20 anni si trova già alle soglie della top10 (e l’avrebbe già agguantata da tempo se la pandemia non avesse stravolto di criteri di assegnazione dei punteggi) ed in lizza per le ATP Finals di Torino; dall’altra l’estro e l’inventiva del toscano, di un anno più giovane e reduce da un periodo tutt’altro che brillante, ma da mettere in contoalbori della carriera. La sfida metterà in palio ‘solo’ i quarti di finale dell’ATP 250 di Anversa, ma chissà che in futuro non possa riproporsi su scenari ben più prestigiosi. Di sicuro persarà un match di vitale importanza sulla strada verso Torino: il nativo di San ...

