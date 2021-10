Signora mia, quanto è brutta la Juve di Allegri. L’opinione pubblica si indigna, la Juve vince (Di martedì 19 ottobre 2021) Non ha aspettato nemmeno il terzo dei tre fischi d’Orsato, Allegri, per fiondarsi ad abbracciare Mourinho e farsi ingoiare con passo marziale del tunnel dello Stadium. Scappava inseguito dal riverbero, passato presente e futuro, del “corto muso”: il suo incubo retorico peggiore. Al galoppo d’un cavallo zoppo, Allegri non riesce a scappare dal cliché equino. Colpa sua che l’ha battezzato regalandolo alle sala stampa del calcio, che di cose così abusano fino al coma enfatico. E colpa anche della traiettoria che ha preso la sua nuova vecchissima Juve. vince, la Juve. Ma ora gli tocca affrontare l’altra faccia della critica che prima lo azzannava perché perdeva: vince male. E non si fa. A leggerne oggi, dopo quattro faticatissime vittorie in campionato e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) Non ha aspettato nemmeno il terzo dei tre fischi d’Orsato,, per fiondarsi ad abbracciare Mourinho e farsi ingoiare con passo marziale del tunnel dello Stadium. Scappava inseguito dal riverbero, passato presente e futuro, del “corto muso”: il suo incubo retorico peggiore. Al galoppo d’un cavallo zoppo,non riesce a scappare dal cliché equino. Colpa sua che l’ha battezzato regalandolo alle sala stampa del calcio, che di cose così abusano fino al coma enfatico. E colpa anche della traiettoria che ha preso la sua nuova vecchissima, la. Ma ora gli tocca affrontare l’altra faccia della critica che prima lo azzannava perché perdeva:male. E non si fa. A leggerne oggi, dopo quattro faticatissime vittorie in campionato e ...

