Sicilia: 'Le Vie dei tesori' da record, nel terzo weekend 35 mila presenze (Di martedì 19 ottobre 2021) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - I numeri continuano a crescere: nel terzo weekend di ottobre delle Vie dei tesori si raggiungono quasi trentacinque mila presenze, per un totale di 84.827 visitatori nei primi tre weekend di programmazione di questa seconda tranche che vede, al fianco di Palermo e Catania, anche Ragusa, Scicli, Sciacca, Cefalù ed Erice che erano alle ultime giornate di partecipazione. Nelle due più grandi città Siciliane si andrà invece avanti fino al 31 ottobre. La roccaforte resta sempre Palermo dove i visitatori sono stati 23.950 che sommati agli oltre 34 mila dei primi due weekend portano a superare le 58 mila presenze (58.480 per l'esattezza) nel capoluogo, nonostante la pioggia a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - I numeri continuano a crescere: neldi ottobre delle Vie deisi raggiungono quasi trentacinque, per un totale di 84.827 visitatori nei primi tredi programmazione di questa seconda tranche che vede, al fianco di Palermo e Catania, anche Ragusa, Scicli, Sciacca, Cefalù ed Erice che erano alle ultime giornate di partecipazione. Nelle due più grandi cittàne si andrà invece avanti fino al 31 ottobre. La roccaforte resta sempre Palermo dove i visitatori sono stati 23.950 che sommati agli oltre 34dei primi dueportano a superare le 58(58.480 per l'esattezza) nel capoluogo, nonostante la pioggia a ...

Advertising

HohenbergMax : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Culture: il Museo degli Arazzi di #Marsala custodisce una serie di arazzi fiamminghi del XVI secolo. Scoprilo… - dabbracciogiuse : RT @GrandeOrienteit: Boom di prenotazioni e sold out dei biglietti di @LeViedeiTesori alla scoperta del Tempio della #Massoneria del @Goi_S… - VentagliP : RT @SiciliaPreziosa: #LeViedeiTesori - Ultimo weekend per il festival culturale a #Ragusa, #Scicli, #Erice, #Sciacca e #Cefalù con tanti #l… - pinkmerly : RT @SiciliaPreziosa: #LeViedeiTesori - Ultimo weekend per il festival culturale a #Ragusa, #Scicli, #Erice, #Sciacca e #Cefalù con tanti #l… - vesproericino : RT @SiciliaPreziosa: #LeViedeiTesori - Ultimo weekend per il festival culturale a #Ragusa, #Scicli, #Erice, #Sciacca e #Cefalù con tanti #l… -