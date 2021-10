Sicilia: 'Le Vie dei tesori' da record, nel terzo weekend 35 mila presenze (2) (Di martedì 19 ottobre 2021) (Adnkronos) - Ed eccoci al dettaglio: a Palermo è Palazzo Costantino a battere ogni record e aggiudicarsi la palma del weekend, visto che supera le duemila presenze e spodesta dal podio la chiesa di santa Caterina, che tiene però saldamente l'argento. I muri scrostati, l'affaccio su via Maqueda e i Quattro Canti, ma soprattutto l'affresco inatteso e intonso del Velasco: visitare Palazzo Costantino - messo a disposizione dal mecenate Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona – è un'esperienza fantastica, che il festival ha ampliato visto che, data la grande richiesta, sarà disponibile anche nei prossimi venerdì dalle 17 alle 21. Oltre alla chiesa e al monastero di Santa Caterina, registrano sempre numeri molto alti anche la Casina Cinese (che è normalmente aperta, ma con il festival diventa una vera esperienza) e la Banca ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) (Adnkronos) - Ed eccoci al dettaglio: a Palermo è Palazzo Costantino a battere ognie aggiudicarsi la palma del, visto che supera le duee spodesta dal podio la chiesa di santa Caterina, che tiene però saldamente l'argento. I muri scrostati, l'affaccio su via Maqueda e i Quattro Canti, ma soprattutto l'affresco inatteso e intonso del Velasco: visitare Palazzo Costantino - messo a disposizione dal mecenate Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona – è un'esperienza fantastica, che il festival ha ampliato visto che, data la grande richiesta, sarà disponibile anche nei prossimi venerdì dalle 17 alle 21. Oltre alla chiesa e al monastero di Santa Caterina, registrano sempre numeri molto alti anche la Casina Cinese (che è normalmente aperta, ma con il festival diventa una vera esperienza) e la Banca ...

