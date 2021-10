Show di Greta Thunberg sul palco del Climate Live a Stoccolma: balla e canta “Never gonna give you up” tra le urla del pubblico – Video (Di martedì 19 ottobre 2021) Il pubblico l’ha accolta urlando il suo nome. E lei ha svestito, solo per un attimo, i panni dell’attivista per lanciarsi in un duetto scatenato. Greta Thunberg ha fatto il pieno di applausi sul palco del Climate Live a Stoccolma. A sorpresa, la giovane si è esibita cantando e ballando sulle note di “Never gonna give You Up”, di Rick Astley, in coppia con Andreas Magnusson, facendo emozionare tutti i presenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Ill’ha accoltando il suo nome. E lei ha svestito, solo per un attimo, i panni dell’attivista per lanciarsi in un duetto scatenato.ha fatto il pieno di applausi suldel. A sorpresa, la giovane si è esibitando endo sulle note di “You Up”, di Rick Astley, in coppia con Andreas Magnusson, facendo emozionare tutti i presenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

