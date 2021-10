Shakhtar-Real Madrid, striscione polemico dei tifosi di casa: “No alla Super League, vergogna” (Di martedì 19 ottobre 2021) striscione polemico dei tifosi dello Shakhtar prima dell’inizio della sfida contro il Real Madrid, valida per la terza giornata della fase ai gironi della Champions League 2021/2022. “No Super League, vergogna” scrivono i sostenitori della squadra ucraina verso i Blancos, protagonisti in estate nella vicenda della Superlega. “No Super League, shame on you” banner displayed in Kyiv’s Olympic Stadium tonight for Real Madrid’s #UCL game vs Shakhtar. #rmalive pic.twitter.com/vz2RGIUAQB — Madrid Zone (@theMadridZone) October 19, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021)deidelloprima dell’inizio della sfida contro il, valida per la terza giornata della fase ai gironi della Champions2021/2022. “No” scrivono i sostenitori della squadra ucraina verso i Blancos, protagonisti in estate nella vicenda dellalega. “No, shame on you” banner displayed in Kyiv’s Olympic Stadium tonight for’s #UCL game vs. #rmalive pic.twitter.com/vz2RGIUAQB —Zone (@theZone) October 19, 2021 SportFace.

