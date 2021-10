“Sex and the City non è femminista”: ci voleva una dichiarazione ufficiale? (Di martedì 19 ottobre 2021) Cresce l’attesa per il debutto di And Just Like That…, il reboot dell’iconica serie tv Sex and the City in arrivo a dicembre su HBO. In occasione del lancio dei nuovi episodi che raccontano le avventure di Carrie Bradshaw e compagne, l’autrice del romanzo da cui la serie è tratta, Candace Bushnell, ha rilasciato un’intervista al New York Post. Ed è stato proprio in questa occasione che ha in un certo senso smontato un mito, sostenendo che “la serie tv e il suo messaggio non erano molto femministi“. Non che ci volesse una dichiarazione diretta della scrittrice per far capire anche alle più affezionate spettatrici che non si trattasse di una serie che rende pienamente giustizia alle donne. Certo, da un lato milioni di fan sono state ispirate da Carrie (Sarah Jessica Parker) e dalle sue amiche Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) e Samantha ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 ottobre 2021) Cresce l’attesa per il debutto di And Just Like That…, il reboot dell’iconica serie tv Sex and thein arrivo a dicembre su HBO. In occasione del lancio dei nuovi episodi che raccontano le avventure di Carrie Bradshaw e compagne, l’autrice del romanzo da cui la serie è tratta, Candace Bushnell, ha rilasciato un’intervista al New York Post. Ed è stato proprio in questa occasione che ha in un certo senso smontato un mito, sostenendo che “la serie tv e il suo messaggio non erano molto femministi“. Non che ci volesse unadiretta della scrittrice per far capire anche alle più affezionate spettatrici che non si trattasse di una serie che rende pienamente giustizia alle donne. Certo, da un lato milioni di fan sono state ispirate da Carrie (Sarah Jessica Parker) e dalle sue amiche Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) e Samantha ...

