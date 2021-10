Advertising

MariaSt02131822 : Riflessione. Ieri mattina H di Sesto San Giovanni Milano. Portineria dipendenti: 9 di 10 tra cui un dottore (anche… - LuceverdeMilano : ?? #Milano #Traffico - A4 Tratto Urbano ?????? Code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Monte Ceneri incrocio Vial… - Giorno_Milano : Sesto San Giovanni e Milano, il Gruppo MultiMedica apre la campagna anti influenzale - jokerGianlu : Con papà (quasi 70) e mamma (@ Pasticceria Grassi in Sesto San Giovanni) - eliaa_mauri : @giancalsp La nuova sesto San Giovanni -

Ultime Notizie dalla rete : Sesto San

Giovanni (Milano), 19 ottobre 2021 " Per rispondere ampliare l'accesso alla profilassi antinfluenzale, da giovedì 21 ottobre il Gruppo MultiMedica partirà con la somministrazione del vaccino ...Forlì - 19 ottobre 2021 - Si svolgerà da giovedì 21 ottobre, presso l'Auditorium della Chiesa diGiacomo, il Festival della Traduzione di Forlì - Con altre parole, tre giornate di incontri, dibattiti, spettacoli (eventi in presenza ed anche on line) per il primo Festival in Italia dedicato ...Sabato 23 ottobre, alle 21, prenderà il via la Stagione Sinfonica 21/22 con "Il Sesto Cielo: nel segno di Giove", dell'Orchestra Sinfonica del Lario ...Sesto San Giovanni (Milano), 19 ottobre 2021 – Per rispondere ampliare l’accesso alla profilassi antinfluenzale, da giovedì 21 ottobre il Gruppo MultiMedica partirà con la somministrazione del vaccino ...