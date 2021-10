"Sesso coi sottoposti e bugie". Licenziato direttore della Bild (Di martedì 19 ottobre 2021) Il direttore del quotidiano tedesco Bild, Julian Reichelt, è stato allontanato dopo alcune rivelazioni su suoi presunti comportamenti inappropriati con il personale sottoposto e menzogne all'editore. Il caso era scoppiato a marzo, dopo un articolo dello Spiegel. Sette mesi dopo un'inchiesta del New York Times ha rincarato la dose Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) Ildel quotidiano tedesco Bild, Julian Reichelt, è stato allontanato dopo alcune rivelazioni su suoi presunti comportamenti inappropriati con il personale sottoposto e menzogne all'editore. Il caso era scoppiato a marzo, dopo un articolo dello Spiegel. Sette mesi dopo un'inchiesta del New York Times ha rincarato la dose

Ultime Notizie dalla rete : Sesso coi "Sesso coi sottoposti e bugie all'editore". Licenziato direttore della Bild Zeitung Grosso guaio nel mondo dell'informazione tedesco. Il direttore di Bild Zeitung, il più popolare tabloid diffuso in Germania, è stato licenziato dopo un'inchiesta del New York Times ("Sesso, bugie e un pagamento segreto"). Julian Reichelt , 41 anni, è accusato di aver avuto relazioni con alcune colleghe. La scorsa primavera Reichelt era stato sospeso, ma dopo poco tempo era tornato ...

"Sesso coi sottoposti e bugie all'editore". Licenziato direttore della Bild Zeitung
Il direttore del quotidiano tedesco Bild, Julian Reichelt, è stato allontanato dopo alcune rivelazioni su suoi presunti comportamenti inappropriati con il personale sottoposto e menzogne all'editore.

