Serie C, girone B: la Reggiana mantiene il primato. Ok il Cesena, tutti i risultati della serata (Di martedì 19 ottobre 2021) Ecco i risultati delle gare del girone B di Serie C iniziate alle 21.00:

Viterbese-Siena 2-0 (giocata alle 14.30)
Aquila Montevarchi-Olbia 0-2 (giocata alle 17.30)
Gubbio-Carrarese 4-0 (giocata alle 18.30)
Cesena-Pontedera 2-1
Fermana-Lucchese 0-0
Grosseto-Teramo 1-1
Imolese-Pistoiese 1-1
Pescara-Modena 1-2
Reggiana-Ancona Matelica 3-1
Virtus Entella-Vis Pesaro 0-0

L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

