Senatrice senza green pass, sospesa commissione a Palazzo Madama (Di martedì 19 ottobre 2021) sospesa la seduta della commissione Affari Costituzionali del Senato, a causa della presenza della Senatrice Bianca Laura Granato (L'Alternativa c'è) che non ha esibito il green pass. Lo comunica il ...

