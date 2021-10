Senatrice entra senza green pass, lavori in Commissione sospesi (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – lavori sospesi alla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. La Senatrice di Alternativa C'è, Bianca Laura Granato, è entrata rifiutando di mostrare il proprio green pass e si è recata nella sala dove si riunisce la Commissione. Il presidente della Commissione Dario Parrini ha quindi sospeso i lavori.Ieri la Senatrice aveva annunciato che si sarebbe rifiutata di esibire il green pass all'ingresso di Palazzo Madama. “Quando sono fuori dal Senato – dice la Senatrice Granato – per rispettare tutte le regole cui sono sottoposti anche gli altri cittadini lo esibisco, ma nel luogo deputato alla rappresentanza dei cittadini mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) –allaAffari Costituzionali di Palazzo Madama. Ladi Alternativa C'è, Bianca Laura Granato, èta rifiutando di mostrare il proprioe si è recata nella sala dove si riunisce la. Il presidente dellaDario Parrini ha quindi sospeso i.Ieri laaveva annunciato che si sarebbe rifiutata di esibire ilall'ingresso di Palazzo Madama. “Quando sono fuori dal Senato – dice laGranato – per rispettare tutte le regole cui sono sottoposti anche gli altri cittadini lo esibisco, ma nel luogo deputato alla rappresentanza dei cittadini mi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La senatrice no-pass, Laura Granato, è entrata a Palazzo Madama, sede del Senato, rifiutando di mostrare il proprio… - AndreaMarcucci : Una senatrice ex M5S entra nella commissione affari costituzionali senza voler mostrare il #greenpass e costringe i… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Lavori sospesi alla commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. La senatrice di Alterna… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Senatrice entra senza green pass, lavori in Commissione sospesi -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Senatrice entra senza green pass, lavori in Commissione sospesi - -