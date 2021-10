Senato: senatori senza green pass non potranno entrare a palazzo Madama (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo ha deciso il Consiglio di presidenza del Senato che ha esaminato il caso di Laura Granato (Ac) entrata senza mostrare il certificato verde L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo ha deciso il Consiglio di presidenza delche ha esaminato il caso di Laura Granato (Ac) entratamostrare il certificato verde L'articolo proviene da Firenze Post.

