Senato, Laura Granato (Alternativa c'è) si rifiuta di mostrare il green pass: sospesi i lavori della Commissione Affari costituzionali (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo aveva annunciato e dalle parole è passata ai fatti: Bianca Laura Granato si è rifiutata di esibire il green pass all'ingresso del Senato. La senatrice calabrese di L'Alternativa c'è (ex Movimento 5 stelle) è stata comunque ammessa alla seduta della Commissione Affari costituzionali convocata per le 14.30, al cui ordine del giorno c'è – tra le altre cose – l'esame del decreto legge 127/2021 che impone il certificato sul luogo di lavoro. "Mi hanno fatto accedere, ma sono stata segnalata. Io comunque il green pass lo ho, ma è una questione di principio" ha spiegato a LaPresse. "Vediamo più tardi cosa succede quando dovrò entrare in Aula". Il presidente ...

